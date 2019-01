'Dating Around' el reality show de citas a ciegas que estrena Netflix este 14 de febrero

Netflix está listo para sorprender a los enamorados este 14 de febrero y es por ello que durante todo el mes los usuarios de la plataforma de streaming no solo van a poder disfrutar de los clásicos del cine romántico sino que además van a poder disfrutar de series originales, reality shows y hasta documentales.

Un nuevo programa será estrenado precisamente el próximo 14 de febrero, un relity show que busca entender un poco más la dinámica de las parejas que se someten al duro proceso de las citas a ciegas. El perfil del programa en la página de prensa de Netflix cita la siguiente descripción:

Al parecer las parejas tendrán la oportunidad de conocer a una potencial media naranja pero en el camino podrían experimentar diferentes tipos de escenarios desde el miedo hasta el fracaso. Todo puede pasar en este dinámico programa que busca emparejar a las personas que buscan esa tan anhelada pareja. El estreno está programado para el próximo jueves 14 de febrero de 2019 en Netflix.

In February, Netflix Canada is set to get The Lego Batman Movie, Schindler’s List, Dating Around and Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 & 2 as well as Harry Potter and the Half-Blood… https://t.co/VOTAcb2K05

