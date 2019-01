Así fue cómo el método de Marie Kondo le ayudó a crear un imperio de 8 millones de dólares

El método Marie Kondo, ha ganado gran popularidad a nivel internacional gracias al programa de Netflix "Tidying up with Marie Kondo", sin embargo, la historia de la gurú de la limpieza comenzó mucho tiempo atrás cuando decidió convertir su pasión en un millonario imperio.

Nueva Mujer El tono de rubio perfecto para morenas que será tendencia durante todo el año La técnica de esta colorista experta permite que las morenas puedan pasar a rubias sin tener que mantener el color cada mes.

El método Marie Kondo

Desde pequeña, Marie Kondo disfrutaba de limpiar los cuartos de sus hermanos y sus amigos, además de que se pasaba horas investigando nuevas técnicas para organizar y limpiar su hogar. Aunque este era un hobby poco usual, ella nunca dudo de su pasión e incluso comenzó a desarrollar una filosofía sobre la limpieza y el orden de la vida al escribir su tesis con el título "Cómo limpiar tu departamento desde una perspectiva sociológica", de acuerdo con una entrevista de The New York Times.

método Marie Kondo - Archivo

Durante sus años de estudiante, comenzó a desarrollar su método organizando los departamentos de sus amigos gratis, hasta que a la edad de 19 años inició un negocio de consultoría en el que cobraba 100 dólares por cinco horas.

Poco a poco fue desarrollando su método de organización y limpieza, así fue ganando popularidad hasta que pudo renunciar a su trabajo para dedicarse completamente a su negocio, su éxito fue tal que incluso llegó a tener una lista de seis meses de espera.

método Marie Kondo

Su método consiste en separar las pertenencias en categorías: ropa, libros, papeles, komono (artículos variados) y artículos sentimentales y conservar sólo aquellos que son esenciales y que nos hacen felices.

Su libro "The life changing magic of tidying up" se convirtió en uno de los mejores vendidos en Asia, Europa y Estados unidos, lo que captó la atención de Netflix para crear el exitoso programa en el cual enseña a personas comunes su método "KonMari" para vivir en un espacio más agradable, que les brinde paz y felicidad.

Te recomendamos en video: