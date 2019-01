Lista completa de presentadores que veremos esta noche en el escenario de los SAG Awards

La noche de este domingo 27 de enero se celebra la esperada edición 25 del Premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos o SAG Awards, como es conocido por sus siglas en ingles. La ceremonia que arriba a su cuarto de siglo, se caracteriza por ser los actores lo que premian a los actores, los miembros de la directiva del sindicato son los encargados de premiar en categorías netamente por actuación.

Ellos serán los presentadores de la noche en los SAG Awards:

– Alec Baldwin, recordado por diferentes films y la serie '30 Rock'

– Awkwafina, protagonista de 'Crazy rich asians'

– Angela Bassett, recientemente vista en 'American Horror Story'

– Matt Bomer, de la serie 'White Collar'

– Chadwick Boseman, protagonista de 'Black Panther'

– Bradley Cooper, de 'A star is born'

– Laverne Cox, actriz transgénero, recientemente vista en 'Rocky Horror Picture Show'

– Adam Driver, de 'Blackkkksman'

– Sam Elliott, de 'A star is born'

– Lady Gaga, cantante y actriz de 'A star is born'

– Henry Golding

– Ben Hardy

– Ken Jeong

– Gwilym Lee

– Richard Madden, recordado por 'The Notebook' y 'Hairspray'

– Rami Malek, protagonista de 'Bohemian Rapsody'

– Ricky Martin, cantante y actor en 'American Crime Story'

– Joe Mazzello

– Tracy Morgan, actor de 'Saturday Night Live'

– Chris Pine, actor de 'Star trek'

– Keri Russell, recordada por su papel en 'Felicity'

– John David Washington

– Constance Wu

– Michelle Yeoh

La conductora de la noche será Meghan Mullaly, la inolvidable Karen de 'Will & Grace'. La ceremonia se podrá ver en Latinoamérica por la señal de TNT.