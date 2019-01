Lady Gaga y Bradley Cooper finalmente interpretan 'Shallow' juntos y el publicó enloquece

Sucedió la noche de este sábado 26 de enero en Las Vegas, donde Lady Gaga desarrolla su residencia denominada 'Enigma', el tema forma parte del setlist donde Gaga incluye los mayores éxitos de su carrera musical de más de 10 años. Entre esa nutrida lista estaba incluido el tema 'Shallow' perteneciente a la banda sonora de 'A star is born' y uno de los temas más exitosos de lo que va de año.

Aunque Lady Gaga ya había interpretado el tema en las primeras fechas de su residencia, siempre lo había hecho de manera individual, cantando ella mismo incluso, los fragmentos de Bradley, pero todo cambió repentinamente este sábado, cuando el público quedó totalmente sorprendido al ver a Bradley Cooper subir al escenario.

So @DCfilmgirl and I are in Vegas for the @ladygaga Enigma show and Bradley Cooper just jumped on stage to do “Shallow” live!!! Insane!!! pic.twitter.com/4iYbs61t6q

— Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) January 27, 2019