La poderosa confesión de Gloria Trevi sobre su crisis matrimonial

Desde hace unos meses, Gloria Trevi se ha enfrentado a una supuesta crisis matrimonial con su esposo Armando Gómez, con quien lleva 10 años casada. La relación comenzó cuando la cantante enfrentaba el proceso penal por corrupción de menores, escándalo en el que se vio involucrada con Sergio Andrade, al inicio de su carrera musical. Entre los rumores de separación y las inesperadas apariciones públicas con él en varios eventos, la cantante ha dejado claro que sin importar lo que pase en su relación, no está dispuesta a soportar ningún tipo de maltrato o faltas de respeto.

En su éxito más reciente, "Vas a recordarme" parece plasmar la difícil situación que vivió con Armando. Junto al exitoso compositor Joss Favela, compartió en una carta el sufrimiento que embargó su vida cuando las cosas no estaban bien en su matrimonio.

De repente me sentí más sola con él que sin él. Cuando estábamos separados por motivos de trabajo, imaginaba un calor, compañía y cariños que al estar con él no sentía”, inicia Gloria Trevi, además de contar que llegó a la determinación de que si ella no recibía gestos de amor de Armando, ella tampoco los daría.

La intérprete de 'Pelo Suelto' compartió también que cuando tenía tiempo libre para estar en casa tras cumplir con sus compromisos, su esposo prefería irse a otro lado, situación que la hacían sentirse triste y molesta: "Empecé a deprimirme… pero la gota que derramó el vaso fue que él, estando en la playa, se tomó unos videos en la moto de agua y mis fans le comentaron en su Instagram que se le veía más contento que cuando estaba conmigo. Entonces dije: ‘Carajo, ¡si mis fans lo notan no es mi imaginación!’”, externó la cantante"

Y es que 'La Trevi' es sin duda una de las artistas mexicanas más empoderadas y queridas por el público por la fuerza de sus letras en las que revela lo secretos más oscuros, sus penas y sus tropiezos.

En octubre del 2018, 'La Trevi' se sinceró al máximo en una entrevista con Rashel Díaz de Un Nuevo Día, sobre los momentos difíciles que ha tenido con Armando y aunque dijo que lo quería mucho, no podía permitir que sus hijos captaran un mensaje negativo por parte de ellos.

"Un ser humano lindísimo pero de repente hablaba muy fuerte en la mesa y yo no le decía nada. Un día me cayó el veinte y le dije sabes qué, los niños están recibiendo el mensaje de que yo lo permito. La próxima vez que hables fuerte, yo voy a hablar de la manera que crea pertinente para que mis hijos les quede claro que to no estoy de acuerdo. Él recapituló lo que estaba haciendo. Así que ojo, si él no recapitula y es una mala persona, vámonos (truena los dedos)"