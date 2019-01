Demi Lovato celebra seis meses de sobriedad con un pastel

El tiempo se fue volando desde aquel fatídico 24 de julio cuando el mundo se conmocionó por la repentina e inesperada noticia de la sobredosis que casi mata a Demi Lovato. Su cuerpo con debiles señales de vida fue encontrado por paramédicos en su mansión de Beverly Hills y desde entonces ha transitado un largo pero contundente camino a la recuperación.

Mucho se dijo acerca de la sobredosis de Demi Lovato, muchos aspectos indicaban que la cantante había sido intoxicada y tratada de revivir por un mismo grupo de personas. Para que esa dinámica no se volviera a repetir, fue necesario aislar a Demi y hacer una limpieza extrema en su grupo de amistades.

Demi Lovato celebrates six-months sober with festive cake and new chip marking her milestone https://t.co/ONDr0EMges

Desde aquella terrible noche de excesos hasta el momento en el que ingresó en rehabilitación de manera definitiva, ya han pasado seis meses, aunque Demi congeló sus proyectos musicales, ahora más recuperada y con más ánimo que nunca, se dispone a recuperar las riendas de su vida y de su exitosa carrera. Celebró la hazaña de sus seis meses sobria con un pastel que mostró en sus historias de Instagram. Demi ahora está feliz y más saludable que nunca.

Demi Lovato celebrates six months of sobriety with a huge cake from her team: ‘We are so f*cking proud’ https://t.co/iWVG0WqkDy pic.twitter.com/iC3ZxA8Yjz

— SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) January 26, 2019