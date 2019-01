Dave Morales denuncia que Michela Pincay retiene su pasaporte, tras ruptura sentimental

Luego de que la actriz Michela Pincay, anunciara su separación del empresario Dave Morales, mucho han dado que hablar.

Lo que se veía venir como una ruptura más, en la farándula, se ha convertido en un drama de dimes y diretes.

Recientemente, medios digitales del Ecuador, se hicieron eco de una denuncia, según la cual, Dave Morales estaría culpando a la actriz de retenerle un documento de identidad, específicamente, su pasaporte.

A través de un video en vivo a través de su cuenta personal en Instagram, Dave menciona que no le ha devuelto su pasaporte para poder viajar a los Estados Unidos a reencontrarse con su famiia.

Aunque el ex de la guayaquilena no menciona nombres, da a entender, que se trataría de la ex chica reality.

Además, el joven aparece acompañado nada más y nada menos que de la ex esposa y madre de su hijo, Sofía Vásconez, lo que ha encendido los rumores de una posible reconciliación.

"Chuta, ya me fregué, perdí mi pasaporte y no me lo quieren entregar. Mi abuela, mis padres y toda mi familia se van de viaje y yo no puedo salir", expresó el empresario entre risas.

Por su parte, la actriz se ha mantenido al margen de declaraciones y de momento se mantiene efocada en las grabaciones de su nueva telenovela 'Calle Amores'.

