Alejandra Guzmán confiesa que sufrió dos abortos que la llevaron a hundirse en el alcohol

Alejandra Guzmán es una de las cantantes más famosas y admiradas de México. Y es que la intérprete de Hacer el amor con otro se ha convertido en un icono.

Sin embargo, la cantante no ha tenido una vida nada fácil, y durante una entrevista en el programa De primera mano, reveló el desgarrador momento que vivió que la hizo caer en el alcohol.

Muy conmovida La Guzmán, como se le conoce, reveló que sufrió la pérdida de dos hijos. “Lo más difícil que me ha tocado vivir es perder un hijo que yo quería tener con Gerardo Gómez Borbolla, fue un fondo muy duro. Estuve borracha después que lo perdí, estuve como un mes borracha”, confesó.

La estrella dijo que quería morirse. “No logré morirme, que era lo que yo quería y Luis Enrique llegó por mí y me llevó a una rehabilitación y yo tengo 4 rehabilitaciones en mi vida”.

Sobre el momento de la pérdida relató que la vivió al cumplir el primer mes de embarazo. “Me levanté llena de sangre, ya no había nada que hacer, uno no acepta no sabes que pasó”.

Pero, eso no fue todo, pues Alejandra Guzmán también reveló que perdió a un segundo hijo. “Luego perdí otro hijo cuando me estaba separando de Gerardo, y mi papá y él se empezaron a pelear, el salía en la televisión y dije ‘no esto es un circo’, no puedo ir por la vida siendo una heroína teniendo a Frida pequeñita, teniendo mi carrera y todo lo que tenía que hacer para salir adelante y tuve que decidir”.

Alejandra cuenta que debió tomar la decisión más difícil y dolorosa de su vida al elegir entre el bebé y ella. “Al final hay muchas mujeres que me comprenden porque no es fácil también tomar una decisión así, pero lo tuve que hacer porque o era eso o era mi vida, y yo tenía que optar por seguir viviendo mi vida y salir adelante con Frida y sola para variar”.

