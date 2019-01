Yalitza Aparicio y Rami Malek: la amistad que todos estábamos esperando

La más reciente edición de la revista 'Vanity Fair' nos trajo como sorpresa a una pareja que estabamos esperando ver junta: se trata de nuestra Yalitza Aparicio y Rami Malek, el protagonista de 'Bohemian Rapsody'. Él y la estrella de 'Roma' fueron ubicados juntos y con la fotografía confirman lo bien que se llevan.

Desde que fue liberada a portada de 'Vanity Fair', pudimos comprobar lo cercano que son Yalitza Aparicio y Rami Malek, ambos fueron ubicados en el mismo plano y la mano de Yalitza se apoyó en la rodilla de Rami, como señal de apoyo y camaradería entre ambos, sin duda el inicio de una hermosa amistad precisamente en el año que ambos son nominados a tantos premios.

Yalitza Aparicio y Rami Malek asistirán el próximo 24 de febrero a la entrega 91 de los Premios de la Academia, donde se entrega la famosa estatuilla del Oscar. Ella está nominada como Actriz Principal mientras que él como actor principal, por sus papeles en 'Roma' y 'Bohemian Rapsody' respectivamente.

Una fotografía del backstage también se filtró demostrando lo bien que ambos se llevan.

Por su parte los usuarios reaccionaron al hecho de que Yalitza le tocara la rodilla a Rami.

omg the excellence RAMI AND YALITZA issa yes from me pic.twitter.com/JbbzNjvsIF

— cata (@mazzellosbuck) January 24, 2019