Selena Gómez aparece en leggins y los fans la destrozan

Desde que Selena Gómez volvió el pasado mes de diciembre a la actividad en las redes sociales, son muchas las ocasiones que estamos teniendo noticias de la cantante y actriz. Ahora, la cantante vuelve a ser noticia, pero esta vez por su figura. Recientemente publicó una fotografía luciendo unos “leggins” y fue el blanco de las críticas entre algunos de sus fanáticos más ácidos.

Ella apareció apareció en un video con un top negro, con rayas amarillas y blancas que deja al aire su abdomen. Aunque, lo tapa con una chaqueta deportiva en color plata. Pero, lo que más ha llamado la atención son los “leggins” que luce y que resalta sus piernas tonificadas y una cadera un poco más ancha de lo normal.

Su imagen causó diversas reacciones, algunos bastante fuertes y subidas de tono. Por las redes sociales la calificaron de: “¡Tocina!”, “Vaca”, “Gorda como elefante” o “Devoradora de donuts”, entre otros insultos.

En la actualidad, Selena Gómez es embajadora de la firma deportiva, Puma. Por lo general, luce prendas bastante ceñidas al cuerpo que hacen lucir su tonifica figura. Cada vez que aparece sorprende a sus seguidores con las sesiones de fotos en ropa de deporte.

You seeing #HotelT3 with me this weekend? pic.twitter.com/8h3n4VL3z7

— Selena Gomez (@selenagomez) July 13, 2018