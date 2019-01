Clásicos del cine y la televisión que llegan a Netflix en Febrero

Sin duda Netflix se ha convertido en nuestra guía preferida para volver a ver algunos clásicos del cine o para ver aquellos nunca vimos en realidad. Lo cierto es que el servicio de streaming está listo para mostrar su nueva apuesta en el mes de febrero, justo en el mes del amor, algunos clásicos de la comedia y el romance revivirán por el famoso servicio por suscripción.

Así será Netflix en febrero de 2019

La saga de 'American Pie' y 'Jaws' así como clásicos del romance como 'Little Woman', llegarán este mes. En esta lista podrán conocer los títulos programados para Estados Unidos que en su mayoría estarán disponibles para América Latina para que todos puedan reír y enamorar desde la pantalla de Netflix.

01 de Febrero

About a Boy

American Pie

American Pie 2

American Wedding

As Good as It Gets

Billy Elliot

Final Destination

Hairspray

Hostel

Jaws

Jaws 2

Jaws 3

Jaws: The Revenge

Personal Shopper

Pretty in Pink

The Edge of Seventeen

03 de Febrero

Disney’s Beverly Hills Chihuahua

03 de Febrero

The Soloist

11 de Febrero

Little Women

16 de Febrero

Black Sea

Studio 54

The 40-Year-Old Virgin

25 de Febrero

Dolphin Tale 2

26 de Febrero

Our Idiot Brother

27 de Febrero

Unsolved: Tupac & Biggie

28 de Febrero

Jeopardy!: Collection 2

The Rebound