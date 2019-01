Polémica en los Oscar 2019: Solo se interpretarán en vivo dos de las cinco nominadas a Mejor canción original

Debido a que, aparentemente, los Oscar deben ser aún más cortos, solo dos de las cinco canciones originales nominadas al Premio de la Academia se presentarán en vivo durante la transmisión.

Según la revista Variety, varias fuentes dicen que la canción “All the Stars” de Kendrick Lamar y SZA de la película Black Panther, y “Shallow” de Lady Gaga y Bradley Cooper en Nace una Estrella, se tocarán en vivo durante la transmisión de los Oscar el 24 de febrero.

The Place Where Lost Things Go de Mary Poppins Returns,"I'll Fight "de RBG, y “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” de The Ballad of Buster Scruggs, no obtendrán la distinción de ser interpretados en vivo, pero serán nombrados como nominados, porque es lo menos que los Oscar podrían hacer, realmente.

Estos son buenas noticias para Cooper, quien reveló en noviembre que ya tiene una idea de cómo quiere que vaya su presentación: "Puede haber una forma genial y poco ortodoxa en la que podríamos interpretarla". No se sabe cómo las canciones fueron elegidas para la transmisión en vivo pero las dos supuestas elegidas son las más populares entre las cinco.

La Academia le dijo a Variety que aún no se ha tomado una decisión sobre la interpretación de la canción. Mientras tanto, las noticias de la pizarra abreviada de actuaciones "ya están causando consternación entre los miembros de la rama de la música, así como entre los respectivos campamentos de los nominados".

