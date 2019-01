FOTOS: La polémica gorra de Khloé Kardashian con mensaje de apoyo para Kanye West como presidente

View this post on Instagram

Khloe today Thursday afternoon taking an ice cream with Kourtney (see my previous publication to see Khloe and Kourt together) 24/01/2019 📸: JustJared.com – – – – – – – – – – – – – – – – – #kardashian#kyliejenner#kendalljenner #khloekardashian#krisjenner#jenner#kuwtk#stormiwebster#chicagowest#kanyewest#west#gigihadid#stormi#lipkit#slaying#truethompson#yeezy#curves#saintwest#northwest#curvygirl#legs#truethompson#iamcardib#nickiminaj#cardib#kardashiankids#kim#khloekardashian#thick