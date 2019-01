Esta es la razón por la que los miembros de la realeza no usan el cinturón de seguridad

Ha sido Simon Morgan, un ex oficial de protección real, el que ha revelado un gran secreto que tal vez muchos no entendían, la verdadera razón por la que los miembros de la realeza no suelen ser fotografiados usando cinturones de seguridad, lo que nos lleva a deducir que nunca los usan.

Los miembros de la realeza no usan el cinturón por un tema mayor a la seguridad

Después de que el Príncipe Felipe, a sus 97 años, se viera involucrado en un accidente automovilístico, salió a relucir el tema de que los miembros de la realeza, en efecto, no usaban, cinturón de seguridad. Simon Morgan se sentó a conversar con la revista inglesa 'Hello' y esto fue lo que dijo:

“Siempre hay anomalías. En la matriz de amenazas y riesgos, se trata de analizar cada situación individual para decidir cuál es la mejor manera de lograr lo que se necesita lograr. Por ejemplo, considerando que necesitemos una entrada o salida rápida a un vehículo es más fácil cuando las personas no están atadas a los cinturones de seguridad"

Morgan además analizó todos los escenarios posibles en un atentado, así como las críticas que se han recibido por esto:

“¿Qué tiene de importante este evento o situación? ¿Es importante la apariencia de un individuo? ¿O la elección de un individuo? La protección es un área muy especial de vigilancia y hay muchas áreas grises, pero siempre se está evaluando cada situación para sopesar los riesgos y amenazas con los resultados que se intentan lograr. Hay ocasiones en que la familia real no está legalmente obligada a usar un cinturón de seguridad, incluso cuando una persona está involucrada en una procesión organizada por o en nombre de la Corona"