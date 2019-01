Mia Thermopolis Renaldi regresa a la pantalla en 'El Diario de la Princesa 3’

Tras 18 años del estreno de la primera entrega de la cinta El Diario de la Princesa y 14 de la secuela El diario de la princesa: Compromiso real, la actriz Anne Hathaway reveló que ya hay guion para la cinta que reflejará la vida adulta de Mia Thermopolis Renaldi.

En una entrevista para el programa de televisión Watch What Happens Live With Andy Cohen, la estadounidense también afirmó que gran parte del elenco original volverá para la cinta.

“Hay un guion para la tercera película. Yo quiero hacerlo. Julie Andrews quiere hacerlo. Debra Martin, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos queremos que realmente suceda”, expresó.

Sin embargo, Anne Hathaway aseguró que a pesar de que existe interés, no veremos El Diario de la Princesa 3 pronto, debido a que el equipo quiere realizar una gran producción para sus fans.

"Es solo que no queremos hacerlo si no es perfecto porque lo amamos tanto como ustedes. No queremos entregar nada hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello”, comentó la actriz.

Además, todavía no hay director para la cinta, pues Garry Marshal, quien realizó las primeras dos películas, falleció en 2016.

Chris Prine (Nicholas Devereaux), Mandy Moore (Lana Thomas) y Heather Matarazzo (Lilly Moscovitz) también estarían confirmados para Diario de la Princesa 3.