Cardi B desfila al ritmo de 'Baby shark', la canción favorita de todos los bebés

Si eres madre o eres cercana a algún bebé, te habrás dado cuenta que el tema 'Baby Shark' es ya un clásico entre los menores de tres años. El tema que trata sobre un tiburón bebé y su familia es realmente hipnótico para los bebés y más recientemente, Cardi B, que es madre primeriza compartió cómo disfruta el tema.

Es muy probable que la hija de Cardi B, también sea fanática del tema infantil y que ella misma como madre primeriza tenga que escucharlo una y otra vez. Pero más allá de eso, Cardi B decidió disfrutar el tema que ha escuchado tantas veces y armó su propio desfile de moda con el tema como fondo musical.

.@IamCardiB serves looks while strutting down to “Baby Shark“ pic.twitter.com/LArSHuXA9S

— Pop Crave (@PopCraveNet) January 25, 2019