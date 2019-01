Autora de '50 Sombras de Grey' ya tiene lista su nueva novela erótica: 'The Mister'

Desde que E.L. James saltó a la fama con la trilogía de novelas eróticas '50 Sombras de Grey' o 'Fifty Shades of Grey', el mundo entero puso su mirada sobre su siguiente paso y lo cierto es que ya tiene un nuevo libro listo y será incluso más erótico y subido de tono que su predecesor.

El nuevo proyecto de la autora de '50 Sombras de Grey' lleva por título 'The Mister' o 'El señor', así lo anunció E.L. James en su visita al programa de entrevistas 'Today'. En dicho programa reveló muchos más detalles de la sinopsis del nuevo libro:

'Fifty Shades' author @E_L_James to release new erotic romance 'The Mister' https://t.co/PcnGLndD3h pic.twitter.com/fuShIPe3Dv

La autora de esta nueva novela también reveló que el personaje femenino principal se llama Alessia Demachi. Se conoció que llegará a las tiendas físicas y digitales el próximo 16 de abril de 2019.

Here's your first look at #TheMister, a new novel by E L James, coming 16 April 2019. https://t.co/8UyqB7XSjC pic.twitter.com/G2UWXGoAdh

— Penguin Books UK (@PenguinUKBooks) January 24, 2019