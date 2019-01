Andrea Legarreta admite que son varias las ocasiones en las que ha querido renunciar a "Hoy"

Andrea Legarreta es una de las caras más importantes del programa Hoy. Lleva 20 años al frente de la conducción del matutino de Televisa. Ha visto cambiar el elenco, los productores, y ha mutado junto al público.

Ella ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias que le exige estar dentro de este programa. Hacer equipo con nuevas celebridades, cambiar el formato una y otra vez, pasar por los mejores momentos y las crisis que todo proyecto tiene.

A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Jan 22, 2019 at 7:36pm PST

Durante una entrevista con Javier Poza, ella confesó que hubo varios momentos en donde dudó sobre su trabajo. Se enfrentó a querer dejar el programa y buscar otras oportunidades dentro del mundo del espectáculo.

“Ha sido parte importantísima de mi vida y ya quizás no lo veo como un trabajo, pero, sin duda, también la otra parte me hace cosquillitas. También ha habido momentos en los que he renunciado. (Televisa) no me han dado la oportunidad, me han dado sus motivos y entonces accedo a seguir. De pronto, he querido estar un tiempo fuera, un año sabático, hacer otras cosas y, sin embargo, las razones que me dan, pues también son halagadoras y lindas, y ya cuando lo estudio y lo analizo, digo: ‘Bueno, quizás sí, no es el momento’”, admitió.