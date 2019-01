Al fin revelan la primera foto oficial de TXT, el nuevo grupo de K-Pop que arrasará con BTS

Una nueva agrupación llega para los fanáticos del K-Pop, su nombre es TXT (Tomorrow X Together) y promete arrasar con BTS, los actuales reyes de este género musical.

Big Hit Entertainment es el responsable de crear ambas agrupaciones, aunque ahora se aventura con este nuevo quinteto de jóvenes, que desde ya cuentan con casi 700 mil seguidores en Twitter y con más de 20 respuestas en cada uno de sus mensajes compartidos.

Desde la cuenta en Twitter @BigHitEnt, TXT dio a conocer de forma oficial a todos los integrantes de la agrupación, de la cual se conocían tan solo dos nombres: Yeonjun, Soobin, Hueningkai, Taehyun, Beomgyu enamorarán a todas las seguidoras en el mundo.

“Buena suerte pequeños, mis mejores deseos para ustedes y su fandomk en este camino”, comentó una cuenta de fans de BTS @lelebtslove.

También publicaron en YouTube un video introductorio sobre la agrupación TXT, dura un minuto 58 segundos y muestra a los muchachos haciendo bromas entre ellos mismos, muy espontáneos y jugando con la cámara que los graba.

#TXT (#투모로우바이투게더) ‘Introduction Film – What do you do?’#TOMORROW_X_TOGETHER

(https://t.co/upJrH88OTO)

— BigHit Entertainment (@BigHitEnt) January 23, 2019