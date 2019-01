Series Originales de Netflix que se estrenan en Febrero

Netflix ya está listo para recibir el mes de febrero con todas sus nuevas series originales, algunas de comedia, otras de acción, el toque de romance no podría faltar en el mes del amor, así como los reality shows y stand-ups. Sin duda un mes muy variado que no te vas a querer perder ni un segundo.

Series que se estrenan en Netflix este febrero

01 de febrero

Free Rein: Valentine’s Day (Especial de San Valentín)

Russian Doll

Siempre bruja

True: Happy Hearts Day

Velvet Buzzsaw

02 de febrero

Bordertown: Temporada 2

Romance is a Bonus Book (Episodios nuevos todos los sábados)

05 de febrero

Ray Romano: Right Here, Around the Corner

08 de febrero

¡Nailed It! México

El árbol de la sangre

Kevin Hart’s Guide to Black History

One Day at a Time: Temporada 3

ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke

The Epic Tales of Captain Underpants: Temporada 2

Unauthorized Living

09 de febrero

The Break: Season 2

10 Febrero

Patriot Act with Hasan Minhaj: Temporada 2 (Episodios Nuevos todos los domingos)

11 de febrero

Flavorful Origins: Chaoshan Cuisine

14 de febrero

Dating Around

Ken Jeong: You Complete Me, Ho

15 de febrero

Larry Charles’ Dangerous World of Comedy

The Dragon Prince: Temporada 2

The Umbrella Academy

https://www.youtube.com/watch?v=1UESuur4x-Q

February 22

Chef’s Table: Volume 6

GO! Vive a tu manera

Rebellion: Temporada 2

Suburra: Temporada 2

The Big Family Cooking Showdown: Temporada 2

Workin’ Moms