Las emotivas fotos con las que regresaron los Derbez a redes sociales

View this post on Instagram

🇲🇽Dos semanas sin postear nada y ya los extraño. Me la estoy pasando cabroun y conviviendo mucho con la familia.. viene musica Nueva mía (spotify youtube etc) y otros proyectos interesantes… como ven mi camiseta? 😏😊 Una vez mas gracias por todo su apoyo y estar presentes! Los amo jajaja . 🇺🇸Two weeks have passed without posting anything and i miss you guys already! I have been enjoying everything and spending quality time with my family… I’m recording New music so that’s coming soon and also other projects! How do you like that shirt I got on… 😏😊 Thanks again for being active and present and your support!! Love You!