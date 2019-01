Pornografía, chantaje y asesinato: 10 datos claves en la polémica que envuelve a Ozuna

Juan Carlos Ozuna Rosado, es el nombre de pila de Ozuna, el astro de la música urbana que saltó a la fama internacional en 2014 gracias a éxitos como 'Si tu marido no te quiere' y 'En la intimidad', desde entonces subió como la espuma y logró popularidad entre millones de seguidores que ahora ven con asombro todo lo que el cantante debe enfrentar. Revisemos su caso desde el inicio.

1. Ozuna nació el 02 de febrero de 1994, por lo que su mayoría de edad llegaría a en el año 2002, en ese entonces era un total desconocido. Aunque vivió con su abuela gran parte de la adolescencia, llegaría a Estados Unidos iniciando el nuevo milenio. Se tiene registros de que vivió en Miami y que en 2010 se mudó a Nueva York.

2. El 10 de enero de 2019, fue asesinado el primera cantante de trap abiertamente gay, Kevin Fert, el caso que a primera instancia fue declarado como accidente, después fue determinado como asesinato.

3. Justo la semana del 22 de enero de 2019, se empezaron a filtrar capturas de diferentes materiales que vinculaban a Ozuna con diferentes materiales pornográficos de corte homosexual. En la caratula de uno de esos materiales se podía confirmar su rostro.

4. El material data de algún momento del 2010 pues se pudo comprobar la época de producción del contenido para adultos. El vídeo lleva por título 'NY Sex Chronicles'. El rostro de Ozuna aparece en la portada.

5. En el vídeo se aprecian varías escenas sexuales explícitas. En la trama Ozuna escucha a dos hombres teniendo sexo, los escucha y empieza a masturbarse.

It is being reported that Puerto Rican rapper Ozuna was being blackmailed by Kevin Fret (who was recently murdered) over a gay porn video he threatened to release. Ozuna paid $50k in hush money. pic.twitter.com/ZzZHuqr5AL

— Muse Buff (@MuseBuff) January 23, 2019