Celebremos a la otra actriz mixteca que ha triunfado en ‘Roma’ : Nancy García

Todas las noticias han sido de Yalitza Aparicio, y otras pocas de Marina de Tavira. Sin embargo, nos estamos olvidando de una mujer muy especial, y quien también merece nuestra ovación: Nancy García.

Ella es la amiga de "Cleo", y Alfonso Cuarón también cambió su vida hace dos años. Nancy es amiga de nuestra querida Yalitza desde hace seis años. Ambas estudiaban para ser educadoras en La Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz) on Nov 17, 2018 at 4:05pm PST

El director mexicano ya había seleccionado a Aparicio, pero aún le faltaba a la mujer que interpretaría a su amiga Adela. Por lo tanto fue la propia protagonista de Roma quien le dijo:

La propia Nancy admitió:

“Nos ayudó no conocerlo (a Cuarón), no saber el maestro que es. Yalitza me invitó al casting . Yo había visto su película de Gravedad , pero nada más”, admitió. También confiesa que todo ha sido una gran aventura.

A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz) on Dec 23, 2017 at 9:36pm PST

En el filme, Cleo y Adela crean su propio mundo en los rincones de la casa. Hablando mixteco, creando su historia aparte del servir a sus patrones, y ellas se van humanizando al tener una genuina preocupación una por la otra.

Otro dato curioso es que Nancy enseñó a Yaliza el mixteco.

“Yalitza me había invitado a traducir un texto en la casa de la cultura tlaxiaqueña, yo hablo mixteco, posteriormente me menciona el casting, después, me fui a la Ciudad de México con Yalitza, me dio confianza que ella ya estuviera ahí. Desconocía el trabajo de Alfonso Cuarón y eso me ayudó a no sentir nervios al momento de realizar el casting, cosa que no sucedió con las otras chicas. Nos aventuramos porque ir juntas a la Ciudad de México nos dio más valor”, recuerda la joven.