"¡Me aburrieron!": Luli enfrenta las críticas por delicada situación familiar

Han sido días complejos para Luli, la modelo cuyo hijo fue involucrado en el baleo a un menor de edad en la comuna de Las Condes, y que terminó con el joven de 17 años internado en un centro del Sename.

Tras conocerse la situación, las críticas se dejaron caer en redes sociales, en donde los usuarios no solo se han referido al hecho judicial, sino que además a su rol como madre. Esto último, debido a la actitud que ha demostrado la modelo y que, según acusan algunos, da cuenta de la poca preocupación que tiene por su hijo.

Por esta razón, Luli decidió callar los comentarios publicando un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.

"¡¡Me aburrieron!! Si su vida es tan perfecta, no anden pendientes de la mía, please. ¡¡Espero que sigan siendo felices!! Ya que me critican por si o por no. Ojo que nadie sabe dónde podemos estar mañana. Foto dedicada a los perfiles falsos y a toda la gente que por a-b-c motivo le molesta mi vida. Les pido un favor: vivan su vida. No la mía ni la de los demás", escribió, explicando que se encuentra en Chile y no de viaje.

Revisa el mensaje publicado por Luli:

