Luis Gerardo Méndez lanzó campaña para promover amor y respeto hacia los animales

Tuba es parte de mi familia y vive dentro de casa. A nadie le puede gustar estar 18 horas en una azotea. Me sumo a los @officialpetalatino para pedirles que pasen el mayor tiempo posible con sus perros y siempre los traten con respeto. Un ejercicio de empatía que nos hace mucho bien. #PetaLatino Tuba is an integral part of my family, and as such she lives with me inside the house, where she gets all the love and attention she deserves. I never leave her to sleep outside. That’s why I joined @officialpetlatino, to ask you all to spend as much time as you can with your dogs, and always treat them with caring respect. #PETA