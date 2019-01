Luis Fonsi envía mensaje de apoyo a los venezolanos inmersos en la crisis política

View this post on Instagram

23 de Enero. Hoy soy un poquito Venezolano. Hoy y siempre me uno a un país que amo tanto. A un país que ha sufrido mucho y merece vivir en paz y tranquilidad. Hoy salen a la calle en búsqueda de libertad. Pienso en los niños, en los ancianos, en la clase trabajadora que solo quiere echar pa’ lante’. Fuerza Venezuela, estoy con ustedes 💛💙❤️ #Paz #Democracia #Venezuela