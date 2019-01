VIDEO: Acusan a Hailey Baldwin por "maltratar" a su perro en redes sociales

Con una marea de críticas se encontró Hailey Baldwin por una "gracia" en redes sociales. La esposa del cantante Justin Bieber publicó un video en el sostiene y menea a su perro al ritmo de una música, hecho que la dejó mal parada ante sus seguidores.

La modelo fue acusada de "maltrato animal" a Oscar, el terrier maltés que ambos adoptaron antes de la Navidad. La hija del actor Stephen Baldwin movió al canino de un lado a otro mientras se reproducía "7 rings", de Ariana Grande.

"No se preocupen, le encanta", escribió Hailey Baldwin en el posteo precisamente para evitar las malas reacciones. Sin embargo, tal parece que cavó su propia tumba mediática.

Oscar loves 7 rings 💍💕 pic.twitter.com/9joNdEBoKJ — Hailey Bieber Outfits (@haileysoutfits) January 20, 2019

La cuenta @haileysoutfits fue la encargada de publicar el material que suma 40 retuits y más de 200 comentarios. "Los perros no son juguetes", "Eso no les gusta, no lo hagas", "Nada bueno sale de una junta con Justin Bieber", fueron algunas de las impresiones en redes sociales.

Hasta el momento, Hailey Baldwin no se ha pronunciado nuevamente para hablar al respecto de su gesto. Otros usuarios afirmaron que es exagerado afirmar que se trata de un maltrato animal.

Recientemente, la cantante Belinda hizo eco de un video donde un hombre mata a un perro con una navaja. La artista española con pasaporte mexicano solicitó que el agresor fuera puesto tras las rejas. El hecho ocurrió en Piedras Negras, Coahuila.

