Felipe Lasso se refiere al duro presente de Angie Jibaja: "Me duele mucho lo que sucede"

A casi dos semanas de que se internara en un centro de rehabilitación, la situación de Angie Jibaja parece complicarse cada vez más. Y es que la actriz ahora corre el riesgo de perder la tuición de sus hijos, debido a que el Estado peruano considera que no está capacitada para cuidarlos. El complejo escenario no ha pasado inadvertido para Felipe Lasso, su ex pareja, quien se mostró afectado por lo que está sucediendo.

"La verdad siento mucho pesar. Les tengo un cariño inmenso a los niños, pero esto se me sale de las manos. Yo no tengo la custodia de ellos. De hecho, Angie y el padre de ellos son los únicos que pueden resolver esto por derecho a ley, ellos deben velar por el bienestar de los niños", señaló al portal de Mega.

"Para los niños será muy difícil no estar con su mamá o con la familia. Podría afectarlos durante su niñez, adolescencia y el futuro en general. Pero si Angie está muy mal, no puede cuidar de los niños, debe cuidar de ella primero. Será un dolor muy fuerte para todos", agregó.

Recordemos que la relación que tenía el colombiano con los hijos de Angie Jibaja era muy cercana. Sin embargo, la comunicación entre ellos ha ido disminuyendo conforme pasa el tiempo. A pesar de eso, Felipe Lasso reveló que siempre está al pendiente de los menores.

"Hay mucha gente que me critica y me pregunta por los niños. A mí me duele mucho lo que sucede, como te dije, pero se sale de mi alcance. Yo intento acá salir adelante y gracias a Dios me ha ido bien, pero nadie sabe la historia real de cada persona", dijo.

"Siempre me preocupo por saber de ellos, trato de saber si están bien, pero es difícil tener una comunicación frecuente. Esto nos ha hecho alejarnos bastante", señaló, expresando que su deseo es que el padre biológico pueda hacerse cargo de ellos.

