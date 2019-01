Dos personajes de Vikingos mantienen en vilo a los fanáticos luego del penúltimo episodio de la quinta temporada

El penúltimo episodio de la quinta temporada de Vikingos, titulado "What Happens In The Cave" dejó el destino de dos personajes principales colgados por un hilo.

Si sigues leyendo ten en cuenta que el texto está ¡lleno de spoilers!

En el capítulo, Floki (Gustaf Skarsgård) nuevamente se siente abandonado por los dioses, cuando dentro de una cueva encuentra una cruz cristiana y un cáliz en el suelo. Además, una erupción volcánica ocurre y deja al hombre aparentemente preso en medio del polvo y cenizas.

¿Será que este sería un final digno para uno de los pocos personajes que estuvo presente en todas las temporadas y fue crucial para diversos acontecimientos de la trama?

Además de él, Lagertha (Katheryn Winnick) también parece considerar que sus días de reina y guerrera están acabados. En una de las escenas, deja su espada de lado y quita un poco de su armadura, demostrando que esta fase de su vida está llegando a su fin.

Para completar, ella recibe un consejo muy intrigante de la bruja que la encontró y trató a Judith: "Su vida antigua está muerta; debes olvidarla" y luego la anciana corta la trenza de Lagertha y la quema.

Vikingos parece comenzar a cerrar algunas historias y prepararse para un final que todavía es poco previsible. Sin embargo, la sexta y última temporada ya confirmó que contará con la participación de Katheryn como actriz y directora.

