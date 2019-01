Niegan la visa a "Fermín", de Roma, y podría perderse los Premios Oscar

La película Roma puede sufrir una baja para la entrega de los Premios Oscar. Al actor mexicano José Antonio Guerrero, que interpreta a "Fermín", le negaron la visa. Es la tercera oportunidad que le sucede.

El artista, también conocido por su papel del "Cadete Tello", en la serie de Luis Miguel, acudió a la Embajada de Estados Unidos en México tras la nominaciones de la filmación. Guerrero fue con una carta de invitación redactada por una de las productoras, pero el trámite no procedió a su favor.

"Roma", dirigida por Alfonso Cuarón recibió diez nominaciones por parte de la Academia. Guerrero había afirmado sentirse muy emocionado por los logros de la película.

"Expresamente llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado", contó Guerrero cuando iba por su vida. "Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó", detalló.

Sin embargo, el actor maneja opciones para poder obtener el documento. "Si pudiéramos encontrar el modo de que un oficial consular o alguien en la embajada leyera esas cartas de invitación, se podría entender la figura artística que tengo. Además del intercambio cultural que se está gestando entre dos naciones", dijo.

"No siempre te piden el material que tú llevas", aclaró Guerrero. "Para mí era importante que la cónsul pudiera leer la carta. Yo todo el tiempo dije que era invitado", pero hicieron caso omiso y me negaron la visa.

