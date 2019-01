Natalia Téllez es acusada de maltratar a esta exconductora de Hoy

La ex participante del programa Enamorándonos de TV Azteca, Damaris Rojas, quien tuvo una pequeña sección de baile durante unos meses en el programa “Hoy” ha hecho unas fuertes confesiones sobre el matutino.

A post shared by Damaris Rojas 🦁 (@damarisrojasoficial) on Mar 16, 2018 at 1:27pm PDT

View this post on Instagram

La también actriz y bailarina reveló durante un videochat con la revista TV Notas que su excompañera Natalia Téllez, la trató “muy mal y siempre quiso llamar la atención en el foro”.

“Ay, no tengo que quedar bien con la muchacha, señora, señorita ni sé qué sea, no me dejó ni hablar, o sea en mi sección no me dejaba ni hablar… Natalia, súper mal, me fui con muchísimo coraje”, reveló la exconductora del programa a la revista.