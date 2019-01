Kate del Castillo envía contundente mensaje a Emma Coronel sobre el Chapo Guzmán

La actriz mexicana Kate del Castillo respondió a las declaraciones de Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán.

Y es que hace unos días, Coronel aseguró que tanto Kate como cualquiera que quiera hacer una serie sobre la vida del narcotraficante, debían hablarlo con ella primero.

“No sé si lo vaya a hacer o no. Ya se tendrá que poner en contacto conmigo porque todo lo que tenga que ver en relación con la vida de Joaquín, pues tiene que ver conmigo”, dijo la esposa de El Chapo durante entrevista a Telemundo.

Debido a esto, Kate negó que haya un enfrentamiento con Emma Coronel por los derechos para llevar al cine la vida del narcotraficante.

“Si llegara a realizar la cinta hablaré con quien tenga que hablar. Mientras el señor esté vivo, yo no tengo absolutamente nada, porque él puede cambiar su opinión mañana o pasado mañana”, dijo la reconocida actriz durante una entrevista que le realizó su hermana, Verónica del Castillo, en el programa Suelta la Sopa.

Sin embargo aclaró que aun no se ha decidido a realizar la cinta sobre la vida de El Chapo. “No es el momento, no está en mi mente”.

También afirmó que Sean Penn la traicionó. “Él no nada más me usó, sino que arriesgó mi vida y nunca me protegió”.

