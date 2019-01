Camila Recabarren responde con furia a seguidora que la increpó por antigua relación

Una gran molestia le causó el comentario de una seguidora a la modelo Camila Recabarren, luego que esta publicara una fotografía en su cuenta de Instagram.

La ex Miss Chile se encontraba de visita en Humberstone, en la región de Tarapacá, y aprovechó de tomarse una foto en el lugar.

"Aquí vivió un ex mío. Acá se bañaba", escribió junto a la imagen en la que aparece dentro de una vieja tina. Un mensaje muy acorde a la personalidad de la modelo, quien se caracteriza por realizar este tipo de humoradas.

Y pese a que el gesto causó risas, hubo una usuaria a la que no le pareció la broma. Así lo demostró con un comentario que realizó, con el que dio a entender que las mujeres jóvenes se aprovechan de las parejas mayores.

Esto provocó la molestia de Camila Recabarren, quien no dudó en contestarle a la mujer luego que esta aludiera a su pasada relación con "Tatón", el empresario gastronómico con quien tenía 36 años de diferencia.

Pero lejos de generar polémica, sus seguidores empatizaron con ella y se lanzaron en contra de la usuaria.

"Eres total!!! No pesques comentarios misóginos de gente resentida social (…) Que se vaya con su discurso de odio para la casa", comentó una persona. "No te amargues ni respondas a gente que le gusta hablar sin saber las cosas. Esa historia ya la habías contado", dijo otra.

"Querida Camila, no prenda con comentarios baratos sin contenido. Hasta Joaquín dijo que usted no necesita a ningún hombre al lado, que eres una mujer autosuficiente. No necesitas más que tu perseverancia, alegría y fortaleza para brillar", agregó otra persona.

Esta fue su respuesta:

