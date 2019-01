'Roma' arrasa con diez nominaciones al Oscar 2019

Desde el debut de 'Roma', el más reciente film e Alfonso Cuarón protagonizado por nuestra Yalitza Aparicio, la crítica ha aclamado el brillante trabajo que realizó el director mexicano. Una estética impecable y una grandiosa manera de retratar la historia mexicana a través de una biografía que narra la relación de Cuarón con Cloe, la mujer que ayudó a la madre de Cuarón en su crianza. Después de arrasar con los Golden Globes, estas fueron las candidaturas que 'Roma' logró para la edición 91 de los Premios Oscars.

La primera en ser nominada fue la actriz Marina de Tavira en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, le siguieron las categorías de Mejor Mezcla de sonido por el trabajo realizado por Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García. En mejor edición de sonido también se resaltó el trabajo de Skip Lievsay y Sergio Díaz.'Roma' también fue nominada a Mejor Película en Idioma Extranjero.

Diseño de Producción fue la cuarta categoría que 'Roma' recibió por el trabajo de Eugenio Caballero y Barbara Enriquez. Le siguió en Mejor Cinematografía para Alfonso Cuarón. Yalitza Aparicio consiguió la nominación como Actriz Principal. Mejor Dirección para Alfonso Cuarón y finalmente como Mejor Película, para un total de diez nominaciones.

Congratulations to the Best Picture nominees #OscarNoms pic.twitter.com/KF8m9vaM5h

— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2019