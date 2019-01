Yalitza Aparicio fue nominada a mejor actriz en los Premios Oscar 2019 por Roma

Yalitza Aparicio fue nominada a mejor actriz por su papel de Cleo en la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón.

Con su debut protagónico en el cine, la actriz de 25 años logró ser nominada junto a Lady Gaga por A Star is Born, Glenn Close por The Wife, Olivia Colman por The Favourite y Melissa McCarthy por Can you ever forgive me?

Roma, cinta que ya ganó como mejor película extranjera en los Golden Globes y los Critics Choice Awards, también logró ser nominada en los Oscar en las siguientes categorías: Mejor Diseño de Producción, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Edición y Mezcla de Sonido, Mejor Guión Original, Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Película.

El descubrimiento de Yalitza Aparicio en Roma

Yalizta Aparicio es oriunda de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco en Oaxaca, México. Ahí llevaba una vida convencional, dando clases a niños de preescolar.

Su vida cambió cuando se enteró del casting que realizaría Alfonso Cuarón en su comunidad, buscando la protagonista de su próxima película.

Su hermana la motivó a participar en las pruebas para la cinta… y logró lo que ni ella misma esperaba: el papel de Cleo en la película Roma.

“En un principio se oponían, cuando pasé a la siguiente etapa en la que tenía que viajar a la ciudad de Oaxaca se asustaron. Buscamos información, pero solo se mencionaba que se trataba de una película que se iba a hacer en México y que buscaban a mujeres de cualquier perfil”, expresó Aparició a la revista Vogue México, de la cual fue portada.

