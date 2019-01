Lady Gaga recibe su primera nominación al Oscar como actriz, de fiesta los little monsters

Lady Gaga obtuvo este martes 22 de enero su primera nominación al Oscar como actriz al ser una de las privilegiadas en la categoría de Mejor actriz principal por su actuación en Nace una Estrella.

La también cantante está siendo acompañada en la categoría por la mexicana Yalitza Aparicio (Roma), Glen Close (The Wife), Olivia Coleman (The Favourite) y Melissa McCarthy (Can you ever forgive me?).

No es la primera nominación para Gaga, ya había sido nominada a Mejor canción original en el 2016 por Till it happens to you, la cual no ganó. En esta edición del 2019 también está nominada en la misma categoría por Shallow, la canción principal del soundtrack de Nace una Estrella.

Congratulations to the Leading Actress nominees #OscarNoms pic.twitter.com/Xt48ySqzE2 — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2019

Si bien no es la favorita en la categoría, según los expertos el premio está entre Glenn Close y Olivia Colman, solo estar nominada es una gran victoria para Gaga ya que es la primera película en la que participa.

Nace una Estrella logró un total de 8 nominaciones, entre las que figura Bradley Cooper como Mejor actor principal, Sam Elliot como Mejor actor de reparto y Mejor guión adaptado. Fue una sorpresa no ver a Cooper en la categoría de Mejor director.

Los premios se entregan el 24 de febrero.

Te recomendamos en video