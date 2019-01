Estos son los nominados al máximo galardón de cine: Premios Oscar 2019

La mañana de este martes 22 de enero de 2019 fueron anunciadas las nominaciones a la edición 91 de los Premios Oscars o Premios de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas. Los encargados de revelar las nominaciones fueron los actores de comedia Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross. Por primera vez el anuncio fue transmitido por streaming en el canal de Youtube oficial de la academia. Los ganadores serán conocidos en la gala final que se realizará el domingo 24 de febrero de 2019.

Nominados a los Oscars 2019

Mejor dirección: Spike Lee, Pawel Pawlikowski, Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón y Adam McKay.

Mejor película: Black Panther, Blackkklansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Star Is Born y Vice.

Mejor actriz: Lady Gaga, Olivia Colman, Melissa McCarthy, Glenn Close y Yalitza Aparicio.

Mejor actor: Christian Bale, Bradley Cooper, Rami Malek, Willem Dafoe y Viggo Mortensen.

Mejor guión original: The Favorite, First reformed, Green Book, Roma y Vice.

Mejor maquillaje y peinado: Border, Mary Queen of Scotland y Vice.

Mejor fotografía: Cold War, The Favorite, Never look away, Roma y A Star is born.

Mejor película de animación: Los increíbles 2, Isle of dogs, Mirai, Ralph breaks the internet y Spider-Man.

Mejores efectos especiales: El primer hombre, Solo: una historia de Star Wars, Christopher Robin y Avengers: Infinity War.

Mejor película en lengua extranjera: Capernaum, Cold War, Never look away, Roma y Shoplifters.

Mejor diseño de producción: Black Panther, The Favorite, El primer hombre, El regreso de Mary Poppins y Roma.

Mejor documental: Free solo, Hale county this morning, this evening, Minding the gap, RGB y De padres a hijos.

Mejor corto documental: Black Sheep, End game, Lifeboat, A night at the garden, Period y End of sentence.

Mejor diseño de vestuario: Black Panther, The Favorite, El regreso de Mary Poppins, Mary y Queen of Scotland.

Mejor edición: Infiltrado en el KKKlan, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book y Vice.

Mejor corto: Detainment, FAuve, Marguerite, Mother y Skin.

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, Adam Driver, Sam Elliot, Richard E. Grant y Sam Rockwell.

Mejor corto de animación: Animal behaviour, Bad, Late afternoon, One small step y Weekends.

Mejor edición de sonido: Black Panther, Bohemian Rhapsody, El primer hombre, Roma y A quiete place.

Mejor mezcla de sonido: Black panther, Bohemian Rhapsody, Roma, El primer hombre y A Star is born.

Mejor actriz de reparto: Amy Adams, Marina de Tavira, Regina King, Emma Stone y Rache Weisz.

