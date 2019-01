Comunidad LGBTI de fiesta gracias a la nominación de Melissa McCarthy al Oscar por su papel en “Can you ever forgive me?”

Can you ever forgive me? Una de las cintas más premiadas y alabadas de la temporada de premios, ha obtenido tres nominaciones al Oscar, entre ellas la de mejor actriz para su protagonista Melissa McCarthy y esto es un motivo de celebración para la comunidad LGBTI.

La película es un biopic de la escritora lesbiana Lee Israel, interpretada de manera magistral en la película por Melissa McCarthy.

Con esta nominación, es la segunda vez que Melissa ha sido nominada a un Oscar, su primera nominación fue como Mejor actriz secundaria por su papel en la divertida Bridesmaids.

Richard E. Grant también recibió una nominación para actor de reparto, así lo anunciaron este martes 22 de enero en Los Ángeles en horas de la mañana.

Nueva Mujer Critican ausencia femenina entre los cineastas nominados a Mejor dirección en los Oscar Solo cinco mujeres han sido nominadas en la categoría de Mejor dirección

La tercera y última nominación de la película fue por Guión adaptado.

The Favourite encabeza la carga de la película con un punto de trama LGBTI con la mayoría de las nominaciones, con 10 en total. Las estrellas Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz recibieron nominaciones.

Los premios de la Academia ya han premiado con anterioridad papeles donde se personifique a una persona homosexual, siendo uno de los más conocidos el recibido por Tom Hanks en Philadelphia donde interpretó a un abogado homosexual con VIH quien lucha contra la empresa que lo despidió por padecer dicha enfermedad.

Te recomendamos en video