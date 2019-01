Camila Nash recuerda sus inicios en televisión con inesperada versión del #10yearschallenge

Sigue la tendencia y también las demostraciones del #10yearschallenge, que día a día suma más adeptos. Camila Nash es una de las más recientes figuras en unirse al desafío, y su versión no dejó indiferente a nadie.

La ex "Calle 7" publicó la imagen en su cuenta de Instagram, y en ella se evidenciaron los grandes cambios que ha experimentado en una década.

"2009/2019 Calle 7, cuando todavía ni siquiera era de competencia y además abusaba del solárium", escribió, recordando sus inicios en la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila Nash (@caminashcl) el 19 de Ene de 2019 a las 10:29 PST

Su publicación generó diversas reacciones en la red social, pero las más repetidas fueron comentarios sobre el programa juvenil en que participó. Y es que la imagen despertó la nostalgia de sus seguidores, quienes se declararon abiertos fanáticos del espacio de TVN.

"Si ya volvió de nuevo a las pantallas rojo, mínimo debería volver Calle 7. No me perdí ningún capítulo", "Desde el primer día vi Calle 7. Lejos el mejor programa!!" y "Calle 7 el mejor programa que he visto en todo los tiempos", fue parte de lo que dijeron.

