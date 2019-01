Antonella Ríos realiza homenaje a Paloma Mami con encendida fotografía en redes sociales

No cabe duda de que los pegajosos ritmos de Paloma Mami han cautivado a más de uno y, al parecer, esto también corre para los famosos, que no han quedado ajenos al éxito de la joven de 19 años. Es lo que ocurrió recientemente con la actriz Antonella Ríos, quien realizó un pequeño homenaje a la cantante en su cuenta de Instagram.

La locutora de Radio Candela recordó el hit más famoso de la artista con un breve mensaje, que utilizó para acompañar una sensual fotografía publicada en la red social.

"Not Steady", escribió, aludiendo al single de Paloma Mami que ya suma 24 millones de visitas en la plataforma de videos YouTube. Pero el gesto no pasó desapercibido por sus seguidores, y no faltó quien nombró a la cantante para que viera el mensaje.

En la imagen, además, se ve a Antonella Ríos con un estilo muy similar al que utiliza la cantante, quien es una fiel fanática de los petos deportivos. Así ha quedado demostrado en sus distintas apariciones públicas y en redes sociales, en donde los ha convertido prácticamente en su sello personal.

Cabe recordar que el pasado 20 de diciembre, Paloma Mami lanzó su segundo single "No te enamores", que ya acumula 17 millones de reproducciones en la misma plataforma.

