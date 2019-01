Andrea Legarreta aclara si abandonará "Hoy" este año

La conductora mexicana Andrea Legarreta reveló si se va del programa Hoy, en el que ha estado 18 años.

Durante una entrevista con Javier Poza, la mexicana confesó que ha renunciado al programa en varias oportunidades para dedicarse a otros proyectos, pero los productores del programa la han convencido para regresar.

“Ha habido momentos en los que he renunciado, pero la empresa me ha dado motivos por los cuales no me ha dejado ir, porque han habido veces que he querido estar fuera, tomarme un año sabático, hacer otras cosas, pero las razones que me dan los ejecutivos para quedarme siempre son halagadoras, y ya cuando lo estudio y lo analizo digo: 'pues quizás no es el momento de dejarlo"", dijo la también actriz.

Confesó que esa idea de irse sigue en pie. "Hoy ha sido parte importantísima de mi vida porque quizá ya no lo veo como un trabajo, pero sí hay otra parte que me hace cosquillitas en hacer otros proyectos”.

Aunque aceptó que el programa le permite pasar más tiempo con su familia, pronto tomará una decisión.

"Estoy en un punto en que a corto plazo tendré que tomar una drástica decisión", confesó la animadora.

