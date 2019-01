'You': ¿Cómo distinguir el acoso y la obsesión de alguien por ti?

Por Katya Yovich

La serie You, en la que Joe se enamora de Beck , muestra cómo se manifiesta la obsesión por ella. Para estar con Beck, Joe manipula su vida y hace un sinnúmero de acciones para retenerla.

A pesar de que la serie muestra el fenómeno de stalking de una manera romántica y hasta provoca cierta empatía con el acosador, nos hace reflexionar de cuánta de nuestra privacidad estamos dejando ir en redes sociales y cómo detectar a un acosador en una persona encantadora.

Stalking (acoso) significa invasión de la privacidad de otra persona. En la serie vemos un ejemplo de cómo puede pasar, pero existen variaciones:

– Acoso por amor: los acosadores de ese tipo persiguen a su víctima para formar una relación de pareja. Están más que seguros que es lo mejor para la persona que aman.

– Acoso por rechazo: son esos acosadores que invaden la vida personal de su expareja con el fin de ser perdonados y aceptados de nuevo. No tienen duda: me quiere, solo que no lo entiende.

– Acoso por rencor: persiguen a su víctima para vengarse. La causa de su rencor puede ser real o imaginada. Se creen víctimas de la situación: sufro, entonces tiene que ser castigado/a.

– Acoso por sexo: el fin de la persecución para ese tipo de acoso es abuso sexual o violación.

– Acoso invisible: estos observan a sus víctimas desde lejos. Viven en sus fantasías todo lo que otros tipos de acosadores viven en realidad.

¿Cómo reconocer el acosador?

Dependiendo de sus motivos, los acosadores (stalkers) pueden ser abiertamente agresivos, silenciosos o encantadores. Si en caso de comportamiento agresivo el peligro es obvio, las conquistas románticas confunden.

A diferencia de una persona común, el stalker no respeta las fronteras personales de la víctima e ignora la palabra “no”. El acosador ataca con docenas de llamadas, atención impertinente, da promesas no solicitadas, invade el espacio personal de la víctima (es capaz de conseguir una copia de la llave del departamento de la víctima para esperarla en la casa con flores, trata de entrar en contacto con los amigos o familiares para estar más cerca y averiguar más cosas sobe ella, la vigila, etc.). Si el acusado trata de alejarse o crear cierta distancia, el stalker se vuelve más insistente, agresivo o hasta violento.

El acoso puede tener diferentes formas, pero siempre deja una sensación de miedo o vulnerabilidad. Las emociones y sensaciones son indicadores importantes para reconocer el acoso y velar por la seguridad.

¿Qué hacer si distinguiste el acoso o la obsesión?

1. Habla

Cuéntalo a la gente de confianza, pide apoyo y protección a las autoridades. Recoge pruebas para poder demostrar el comportamiento obsesivo o agresivo si es que haga falta.

2. Modifica tu rutina diaria

Escoge otro camino para ir al trabajo y regresar a casa, cambia la hora de salida, sitios donde frecuentas. Comunica a tus familiares donde vas a estar y a que hora regresas. Si es posible cambia el número de teléfono.

3. Ten más cuidado usando redes sociales

Limita el público que puede ver tus perfiles, no publiques tu ubicación ni datos personales, revisa bien las solicitudes de amistad, pide a los amigos no etiquetarte en las fotos, cambia con frecuencia las claves de acceso. Si el acosador trata de comunicarse con tus amigos, pídeles bloquearlo o reportarlo.

4. No seas empático con el acusador

Todo lo que que va más allá de un interés sano por tu vida es un delito y tiene que ser atajado.

