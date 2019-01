Revelan lista de los únicos cuatro Tweets a los que Donald Trump le ha dado 'Me gusta'

El fin de semana del pasado 18 de enero, se difundió con mucha rapidez la noticia de que el presidente Donald Trump aparentemente pulsó el botón de 'Me gusta' en un viejo tweet sobre el cumpleaños de Katy Perry, que después fue eliminado. Desde entonces los medios han empezado a monitorear su cuenta para conocer los cuatro tweets que le han gustado al presidente.

Es de conocimiento público que el Presidente Trump usa Twitter con mucha frecuencia. En este punto, fue el medio digital Just Jared, el que indagó en el perfil de Trump para recapitular los tweets que le han gustado en el pasado. El resultado fue descubrir que eran contenidos que en realidad lo criticaban.

@StrongChestwell @realDonaldTrump @KarlRove… for one so self-posessed, you aren't very self-aware. You've hurt the GOP as much as anybody.

— Chent Stormvale (@StrongChestwell) March 2, 2013