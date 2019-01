Cómo obtener el increíble abdomen de Hailey Bieber

Desde que Hailey Bieber se casó con Justin Bieber, los medios pusieron sus ojos en un área de su cuerpo, sus impresionantes abdominales, marcados, definidos y siempre con el mejor bronceado. Sin duda unos abdominales que todas quisieran tener, justo ahora ella ha sido vista ejercitándose más que nunca, lo que podría revelar su gran secreto.

La modelo de 22 años de edad fue vista la tarde del sábado 19 de enero 2019 en una localidad de Los Ángeles caminando en una sesión enérgica sesión de entrenamientos. Optó por un sujetador deportivo negro con unos leggings y una maxisudadera con capucha así como calzado de la marca Adidas.

El secreto para los abominales son las rutinas diarias, en lo que va de año, Hailey ha sido vista en el gimnasio al menos cuatro veces por semana, así mismo su dieta está basada en vegetales verdes y varias porciones de comida que la mantienen llena a lo largo del día, así lo reveló a la revista Cosmopolitan:

All the people who say Hailey Bieber is ugly and looks like a man have bad taste in girls/woman

PERIOD. pic.twitter.com/uyH9Muoz48

— Hailey Bieber (@Haileyxbieberr) January 21, 2019