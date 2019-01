La nueva vida de Belén Hidalgo: de modelo a encargada de finanzas

Hace 20 años, la modelo Belén Hidalgo llegó a Chile convirtiéndose en toda una sensación de las pasarelas y eventos discotequeros. Esta notoriedad, la catapultó rápidamente al mundo de la farándula, en donde ganó popularidad debido a su relación con Miguel "Negro" Piñera.

Sin embargo, poco queda de esta vida, ya que desde su separación con el cantante, Belén se ha dedicado por completo a las finanzas de la empresa de su esposo y el cuidado de los dos hijos que nacieron producto de dicha alianza.

"Le ayudo en la contabilidad de su empresa constructora. Tengo que hacer trámites, supervisar la construcción y acompañarlo a reuniones de negocios", contó sobre la labor que cumple desde hace seis años a La Cuarta.

Sin embargo, explicó que no le gustaría especializarse, ya que "me gusta pero no me apasiona. Me dedicaría 100% al tenis que es algo que me motiva mucho más y eso lo practicamos como familia".

Consultada por la posibilidad de regresar a la televisión, Belén Hidalgo confesó que lo haría si se diera la oportunidad. "La televisión tiene su encanto (…) Igual se extraña porque fue una etapa muy linda, pero ahora disfruto mucho este momento, aprovechar a mis hijos y sus actividades como las cosas del colegio o cumpleaños de amigos", aclaró la argentina.

Además, comentó que las personas aún la reconocen en la calle. "Todos saben quién soy. Saben mi vida y la gente se pone contenta de verme en familia", dijo.

