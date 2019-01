Natalia Téllez rompe el silencio y revela cómo es el trato que recibe de Galilea Montijo y Andrea Legarreta

La conductora del programa Hoy, Natalia Téllez, rompió el silencio y habló sobre su relación con sus compañeras Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

La joven ha estado en el foco de la prensa desde que comenzó el año, pues aseguran que abandonó el programa matutino por malos tratos de sus compañeras Galilea y Andrea.

Sin embargo, la mexicana alzó su voz para romper con todas las especulaciones y aclararlo todo.

"No sabes la cantidad de veces que me han preguntado de Galilea y Andrea, es de las personalidades que más me preguntan, pero la pregunta siempre tiene una jiribilla, destructiva y como te tratan y una vez yo contesté, no son mujeres ni que me hayan tratado mal, al revés son grandísimas maestras, me entiendes y la convivencia diaria tiene sus cosas y aún así ha sido súper enriquecedor”, dijo Natalia en el programa Netas Divinas.