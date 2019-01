Mira el nuevo adelanto de 'Shazam' la primera apuesta de DC Comics para 2019

'Shazam' es el nombre del nuevo film de DC Comics, el gigante del entretenimiento detrás de éxitos como 'Man of Steel', 'Batman V. Superman: Dawn of Justice' y 'Suicide Squad'. En esta oportunidad un nuevo personaje busca adentrarse en este nuevo universo extendido que no podemos dejar de ver una y otra vez.

'Shazam' de DC Comics estará muy pronto en las salas de cine

La cinta será la nueva apuesta de DC Comics y estará protagonizada por Zachary Levi, justo este domingo 20 de enero, se estrenó un nuevo adelanto del film de acción que combinará además muchos elementos de comedia y sarcasmo para presentarnos a un superhéroe inusual pero siempre muy divertido.

En el adelanto se puede disfrutar de un breve pero contundente resumen de la trama, la película está dirigida por David F. Sandberg y se describe de la siguiente manera:

"Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a la luz. En el caso de Billy Batson (Asher Angel), gritando una palabra: ¡SHAZAM!, este niño adoptivo de 14 años puede convertirse en el superhéroe adulto Shazam (interpretado por Levi)"

¡Shazam! llegará a las principales salas de cine el próximo 5 de abril de 2019.