La protagonista de 'Crepúsculo' Kristen Stewart hizo oficial su relación con esta mujer

Kristen Stewart, la eterna prtagonista de 'Crepúsculo', sin duda ha sido muy polémica con la elección de sus parejas, muchas de ellas en medio de un misterio que no le permitía revelar su orientación sexual, aunque no se ha pronunciado abiertamente, ha sido una de las celebridades que ha salido tanto con hombres con mujeres de cierta fama en Hollywood.

Kristen recientemente fue vista con Sara Dinkin pasando un fin de semana juntas y como ya ha sucedido en el pasado, ya resulta común verlas en diferentes actividades. Más específicamente, la actriz de 28 años de edad y la famosa estilista fueron vistos en una caminata nocturna la noche del sábado 19 de enero en una localidad de Los Ángeles en Estados Unidos.

Kristen Stewart & Sara Dinkin Spend Their Saturday Evening Together! https://t.co/u5z33WD8GX pic.twitter.com/uBmZXdygib

Kristen lucía una camiseta de la firma Supreme combinada con un pantalón a perfección, mientras que Sara usaba un brasier deportivo con pantalones blancos. Ambas ya han sido vistas con frecuencia en caminatas, almuerzos y viajes al spa, pero ninguna ha hablado realmente de la relación, pues ambas no tienen contacto con los medios y las fotografías han sido tomadas por los paparazzis. Se desconoce el punto de la relación y si realmente es algo serio o pasajero.

Kristen Stewart and rumored girlfriend Sara Dinkin coupled up to get some errands done! https://t.co/Y0NcbhXZ0b

— JustJared.com (@JustJared) January 16, 2019