VIDEO: La bebé de Khloé Kardashian ya gatea y las redes se llenan de ternura

True, la bebé de Khloé Kardashian y Tristan Thompson, está creciendo muy rápido. La 'socialite' compartió este domingo un adorable video donde su pequeña ya gatea, con 9 meses de edad.

La dulce publicación en redes sociales supera las 12,9 millones de reproducciones y posee más de 62 mil comentarios. "No, ese es mi teléfono", dice Khloe Kardashian entre risas junto a su bebé.

Hace apenas dos meses, la menor del clan Kardashian había difundido que True emitió su primera palabra. "No puedo creer que mi bebé tenga siete meses", expresó en noviembre.

El lindo video llega en medio de la polémica sobre una separación no confirmada entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson. Hace algunos días, una fuente cercana a ella reveló que no solo desea romper el vínculo sino la custodia completa de su hija.

Según el informante, la modelo se hartó de las infidelidades y malos tratos del basquetbolista. Sin embargo, ninguna de las dos partes se ha pronunciado para confirmar el hecho.

"This is so freakin cute" (esto es desquiciadamente bello), comentó @aliaartist en el posteo. Por su parte @bizzlesecutie escribió: "This is the Most cutest thing I have seen today" (Esta es la cosa más hermosa que he visto hoy).

Nueva Mujer FOTOS: Pillan a Luis Miguel en la playa en "comprometedora posición" con su novia El cantante mexicano fue captado en imágenes junto a Mollie Gould, su pareja de 19 años.

Te recomendamos en video