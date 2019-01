Katherine Langford, la protagonista de '13 Reasons Why', estrena nuevo y radical look

Cuando Katherine Langford protagonizó las dos primeras temporadas de '13 Reasons Why', el mundo quedó enamorado de su personaje, Hanna Baker, una chica que sufrió de diferentes abusos que terminaron en un fatal desenlace, desde entonces se ha dicho mucho sobre su participación e incluso ha sido criticada por expertos que consideran que la serie idolatra el suicidio.

Así se ve Katherine Langford después de '13 Reasons Why'

Al finalizar la segunda temporada de '13 Reasons Why', mucho se especuló sobre si Katherine Langford iba o no a regresar para una potencial tercera temporada, pero lo cierto es que ya ha sido confirmado por la propia actriz, que no piensa repetir el rol que la llevó a la fama internacional, sin embargo, no pasó mucho tiempo para poder volver a verla en pentalla, pues participó exitosamente en el proyecto 'Love Simon' un film de Netflix que se llevó los elogios de la crítica.

You like my hair? Gee thanks, just bought it. pic.twitter.com/jj0LCesgho — katherine langford (@kIangfordd) January 21, 2019

Ahora Katherine enfrenta nuevos proyectos y para ello ha cambiado radicalmente de look, ahora es totamente pelirroja un tono en contraste a su antiguo color, castaño claro, su apariencia es mucho más madura. Aún se desconoce para cual proyecto usará este nuevo color de cabello. que realmente le luce mucho, haciéndola ver muy sofisticada. Ya está confirmada en la trama de la cuarta entrega de 'Avengers'.